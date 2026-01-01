Депутатите приеха да изслушат вътрешния министър Иван Демерджиев за тежкия криминален случай в Пловдив. При прегласуването решението беше подкрепено единодушно - „за“ гласуваха 203 народни представители, без „против“ и „въздържали се“.

Председателят на Народното събрание предложи да отпадне първа точка от дневния ред, приета вчера, която предвиждаше изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски.

При първото гласуване предложението беше подкрепено от 132 депутати, 58 бяха „против“, а 13 се въздържаха. При прегласуването „за“ гласуваха 62 народни представители, 10 бяха „против“, а данните за „въздържали се“ не са посочени.

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Изслушването беше отложено за днес, защото вътрешният министър беше възпрепятстван да присъства на вчерашното пленарно заседание, заради случая с убийството на бизнесмен в Пловдив.

Вътрешната комисия изслушва Иван Демерджиев за твърденията му за Делян Пеевски

Предложението за изслушването на министър Демерджиев по тази тема е внесено от Петър Витанов ("Прогресивна България") и група народни представители. На 18 септември от правителството съобщиха на брифинг, че полети на председателя на ДПС Делян Пеевски са финансирани чрез средства от обществени поръчки за мантинели.

В програмата на днешното заседание на парламента е още второто четене на изменения в Закона за електронната идентификация, както и първото четене на промени в Закона за автомобилните превози. Предвижда се депутатите да обсъдят и Законопроект за ратифициране на Изменение №1 към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на Република България и Lockheed Martin Global INC относно Програмата за индустриално сътрудничество F-16 Block 70.