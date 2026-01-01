Не сме изчерпали средствата на дипломацията за решаване на войната в Украйна, каза днес премиерът Румен Радев в интервю за телевизия "Евронюз" в Брюксел в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и Космоса. Във форума участват също генералният секретар на НАТО Марк Рюте, еврокомисари, евродепутати, министри, посланици и висши военни.

Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни, добави премиерът. Трябва да продължим подкрепата за Украйна, но най-важното е да подготвим условията за мир. Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията, не чрез оръжейните доставки, посочи той.

Нашият призив е за взаимно изслушване и за открити канали за комуникация. Проблем е, че никой не поставя въпроса за ядрената заплаха. Дали съществува? Може би не, не знам. Винаги трябва да мислим дали сме готови за най-опасния сценарий. Колко можем да притискаме Русия, преди тя да отговори по друг начин, попита Радев.

Изобщо не съм адвокат на руския президент Владимир Путин и на руския външен министър Сергей Лавров. Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие. Просто припомням, че трябва да имаме това предвид. Не може да си затворим очите за факта, че Русия разполага с ядрена мощ в Европа и това влиза в сметките. Никой не взима това предвид, посочи Радев.

Невинаги моето политическо задължение да говоря в рамките на политически общоприетото съвпада с моя военен опит и образованието ми за стратегическа оценка. Например войната в Украйна създаде предизвикателство не само за нашата архитектура на сигурността и производствената ни база, но и за нашето единство и способностите ни, а най-вече за критичното ни мислене и реалистичния ни подход. Засегната бе възможността ни за реалистична задълбочена оценка на войната. Най-много засегна способността ни да определим постижими политически цели и да ги приложим във военна стратегия, възможността ни да определим какво е победата и как да очертаем пътя към нея, за да се постигне мир, каза премиерът.

Много е тъжно, че ако човек се отклони от обичайното политическо говорене, му се поставя незабавно етикет "проруски". Действителността не е такава. Не ме интересува подкрепата за Русия, а реалистичният подход и намирането най-сетне на пътя към мира. Това е война на изтощение и е растяща опасност, изцежда икономиката и социалните ни системи. Трябва най-накрая да се постигне равновесие между военните, икономическите и дипломатическите средства. Засега не виждам добър баланс, каза Радев.

В сърцевината на досегашния подход е Русия да бъде принудена да се включи в преговори с помощта на сила. Това е постигане на мир чрез сила. Виждаме резултата - още стотици хиляди жертви, разрушена страна. Опасявам се от последната руска стратегия, фронтът е замразен, Украйна изпитва недостиг на бойци. Миналата година Украйна успя с развитието на технологии да преодолее недостига на хора. Това е огромен успех и той спря руското придвижване напред по фронта. Русия има превъзходство в далекобойното оръжие, отбеляза премиерът.

В отговор на въпроси той призова за по-ефективна дипломация, когато ЕС разговаря със САЩ. Премиерът добави, че бъдещето на Украйна, Молдова и страните от Западните Балкани е в ЕС.

Войната в Украйна показва, че Космосът очертава границата между победата и поражението на бойното поле. Космосът става все по-оспорвано пространство, отбеляза премиерът в словото си в началото на участието си в днешния форум. Той посочи, че България е шестата държава в света, изпратила свой представител в Космоса.

Днес Космосът става ключов за съвременните военни действия. Над Черно море въздухоплаването се сблъсква със заглушаване на спътниковите сигнали и това създава опасност за сигурността на полетите. Европа е изправена пред стратегически предизвикателства в Космоса. Имаме наука на световно равнище, но трябва да признаем, че европейското производство е разпокъсано и сме твърде зависими от външни доставки на ключово оборудване, отбеляза Радев.

Най-важното е да действаме заедно и по-бързо, трябва ни по-добра съвместимост между националните и европейските космически програми, необходими са съвместни поръчки, каза премиерът и даде пример за успеха на българското дружество за спътници "Ендуросат".

Отбраната, животът и бъдещето ни зависят от европейската космическа екосистема. Европейската индустрия трябва да преодолее разпокъсаността. Не става дума само за парите, а колко умно използваме средствата съвместно, посочи Радев.