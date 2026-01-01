Тази нощ в Пловдив е застрелян бизнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес, както и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), съобщи NOVA.

Окръжната прокуратура разследва умишлено убийство, съобщиха на брифинг властите. Жертвата е починала в резултат на огнестрелна рана, а престъплението е извършено с огнестрелно оръжие. Извършва се оглед на мястото, издирват се свидетели. Разследват се всички версии.

Повече информация от полицията и прокуратурата отказаха да дадат, поради мерки за сигурност и ранния етап от разследването.

Какво се знае за убийството до момента

Сигналът до 112 е подаден около 1:00 ч. през нощта, потвърдиха от полицията. Тежкото престъпление е извършено в пловдивския квартал „Христо Смирненски“, в близост до Пещерско шосе и един от изходите на града.

По непотвърдена информация Илиян Филипов е бил прострелян с един куршум в главата, но от полицията отказаха коментар за това.

Местопрестъплението се намира в близост до жилищната кооперация, в която Филипов е живеел. Наблизо има и гориста местност. По непотвърдена информация се проверява възможността извършителят да се е укрил именно там и да е причакал бизнесмена, но и това отказаха да коментират от полицията.

Районът е сравнително нов, с много новопостроени жилищни сгради. Живеещи там разказват, че през нощта мястото е тъмно и липсва достатъчно осветление. Няма яснота дали убийството е било извършено пред свидетели. Известно е единствено, че сигналът до полицията е подаден от граждани.

Районът около местопрестъплението е отцепен, като движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите. Мащабна полицейска операция се провежда и извън непосредствения район на престъплението. Входно-изходните артерии на Пловдив са блокирани от полицейски патрули. Служителите на реда спират и проверяват автомобили, които пораждат съмнения за евентуална връзка с престъплението. Движението от и към града не е преустановено – хората могат да влизат и излизат от Пловдив, но проверките продължават. Засилено полицейско присъствие има и в други части на града.

БГНЕС

БГНЕС

Кой е Илиян Филипов?

Транспорт и строителство

Илиян Филипов е създател и ръководител на ПИМК - една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството.

ПИМК е регистрирана през 2000 г. Според посочените в ефира данни през 2018 г. тя е имала около 1650 служители и продажби за 234 млн. лева.

Дейността ѝ се разраства и извън автомобилния транспорт. Филипов развива интереси в железопътните карго превози, а през 2023 г. PIMK Rail Express получава лиценз и за пътнически превози. Компанията има клонове в чужбина, включително в Италия, откъдето извършва превози в различни части на Европа.

Филипов притежава и частен железопътен терминал в близост до Пловдив, използван за транспортиране на стоки към Турция и Азия. Имал е интерес и към бъдещото обслужване на пътнически железопътни линии. През последните години бизнесът му се разширява сериозно и в строителството. Компанията има жилищни и други строителни обекти както в Пловдив, така и в София.

Сигнали, протести и конфликти

През годините Илиян Филипов е подавал множество сигнали както до Министерството на вътрешните работи, така и до премиери. Името му е свързвано и с противопоставянето на бизнеса срещу увеличаването на строителните такси и цените на разрешителните за строеж в Пловдив. Филипов е бил сред хората, настояващи те да бъдат намалени. По темата са водени разговори и със сегашния кмет Костадин Димитров, а впоследствие таксите са били понижени. Бил е активен и при протестите на транспортния бранш, свързани с пътните такси, цените на горивата и блокадите. Имал е публични конфликти и с други представители на бизнеса, част от които са стигнали до съдебни дела, които все още не са приключили.

Сред най-известните му публични сблъсъци е този с бизнесмена Иван Петлешков. В свое отворено писмо Филипов говореше за Пловдив като за „феодален град“ и отправяше обвинения, че негов опонент контролира различни структури в града. В твърденията му бяха намесвани местни институции, медии, полиция и прокуратура, както и политически фигури в София.

Името на Филипов беше споменавано и около публичния скандал „Колеги, прибирайте се“, свързан с осуетена полицейска операция срещу предполагаеми контрабандисти.

Според информация на NOVA през март миналата година Филипов е бил разпитан като свидетел във връзка с разследване. Проверявана е била и компанията му във връзка със съмнения за превоз на кокаин с камиони към Турция, но при проверката не е било открито нищо.

Филипов и бизнесът му са попадали и в други полицейски проверки, включително такива, свързани с ДДС. Само три дни преди убийството бизнесменът е присъствал на обществено мероприятие в Пловдив, свързано с откриването на обновен обект в града.

Футбол

Филипов е добре познат и във футболните среди в Пловдив. Той е свързан с „Ботев“ (Пловдив) и е сред основните фигури около клуба. Името му е свързано и със строителството на стадион „Христо Ботев“, известен сред привържениците като Колежа.

Строителството на съоръжението през годините беше съпътствано от спорове и периоди на спиране и възобновяване на работата. Бяха поискани и допълнителни средства от държавата заради недостиг на финансиране, като според посоченото в ефира държавата е вложила 50 млн. лева в изграждането на стадиона.

През последните дни Филипов е имал и публична размяна на остри реплики с Венцеслав Стефанов по теми, свързани с футбола.