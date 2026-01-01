Българският патриарх Даниил се срещна с краля на Йордания Абдула II в двореца "Ал Хюсеиния".

По време на срещата кралят е потвърдил, че Йордания ще продължи да защитава християнското присъствие в региона и светите места на мюсюлманите и християните в Йерусалим.

Абдула II е поканил патриарх Даниил да вземе участие в честванията в Йордания през 2030 г. по случай 2 хиляди години от кръщението на Иисус Христос.

Срещата между двамата е част от поклонническото пътуване на българския патриарх Даниил в пределите на Йерусалимската патриаршия.

В рамките на тридневно посещение в Йордания патриарх Даниил е посетил пещерата, в която е живял Свети Йоан Кръстител.

Българската църковна делегация е била лично посрещната от принц Газѝ бин Мохамед – главен съветник на крал Абдула II по религиозните и културни въпроси.

По време на цялото поклонничеството представителите на Българската православна църква са били придружавани от Негово Светейшество Йерусалимския патриарх Теофиил III.

Поклонничеството е продължило с посещение на река Йордан на мястото, където Исус Христос е бил покръстен. Там е бил изпят тропарът на Богоявление на гръцки и църковнославянски.

Последвало е посещение на Православния богословски университет на Йерусалимската патриаршия в Йордания. В салона на университета патриарх Даниил е подарил реплика на Панагюрското златно съкровище на принц Газѝ бин Мохамед.

Първият ден от визитата е завършил с посещение на храм "Св. Георги Победоносец" в град Мадаба.

Във втория ден от своята визита българската църковна делегация е посетила православната църква "Свети Георги Победоносец" в град Фухейс. А след това патриарх Даниил се е срещнал с Негово Величество краля на Йордания Абдула II.

Предстоятелят на Българската православна църква е похвалил Кралство Йордания за важната му роля като пример за мир, съвместно съществуване и междурелигиозно разбирателство.

В края на срещата са били разменени символични подаръци, като българският патриарх е подарил на йорданския крал картина – пейзаж на Велико Търново, и българско розово масло.

Посещението на патриарх Даниил в пределите на Йерусалимската патриаршия ще продължи до 30 септември. Според официалната му програма той ще посети и други светини, свързани с християнската вяра.