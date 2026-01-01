Започва преструктуриране на 28-те регионални дирекции „Социално подпомагане“ в страната, като целта е оптимизация на работата им. Социалният министър Наталия Ефремова увери, че промяната няма да доведе до съкращения на служители или до затруднения за гражданите, които ползват социални услуги.

По-голямата промяна ще се случи в структурата на Агенцията за социално подпомагане (АСП), като броят на регионалните дирекции ще бъде намален чрез окрупняване, съобщи министър Ефремова по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия, цитирана от БТА. Решението за новата структура ще се съобрази с броя на населението в различните области и натовареността на служителите, измерена чрез броя на обработваните случаи и заявления.

Какво означава това за служителите?

Една от основните тревоги при подобни реформи е свързана със запазването на работните места. Министър Ефремова обаче заяви категорично, че съкращения на зает щат не се предвиждат.

„Имах възможност да ги успокоя, че никой няма да бъде освобождаван“, каза тя. Оптимизацията ще протече на два етапа. Първо, ще бъдат намалени свободните щатни бройки и поетапно ще бъдат освобождавани служители, които вече са навършили пенсионна възраст. Едва след това ще се направи преглед на функциите на всяко звено.

Ще се отрази ли на услугите за граждани?

Според министъра гражданите не трябва да се притесняват, че ще има затруднения в достъпа до социални услуги. Процесът ще бъде плавен и ще се използват инструменти за дигитализация, за да се избегнат всякакви проблеми.

Основната цел на реформата е да се освободи ресурс, който да бъде насочен към един от ключовите приоритети на Агенцията – закрилата на детето. Според Ефремова, усилията са насочени към подсилване на отделите „Закрила на детето“, за да се намалят случаите на насилие. Това означава, че в дългосрочен план промяната цели да подобри работата в една от най-чувствителните социални сфери.