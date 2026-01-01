Министерският съвет прие решение за предприемане на необходимите действия за изграждане и предоставяне на Европейски портфейл за цифрова самоличност в България и за изпълнение на свързаните с него задължения по европейската рамка за цифрова самоличност.

Европейският портфейл за цифрова самоличност ще позволи на гражданите и бизнеса да се идентифицират сигурно при достъп до електронни услуги, предоставяни от публичния и частния сектор, да представят данни и удостоверения за атрибути и да използват квалифициран електронен подпис в рамките на портфейла.

С решението се възлага на министъра на иновациите и дигиталната трансформация да разработи модел за управление на портфейла и да предприеме действия за възлагане на разработването, внедряването и техническата му поддръжка. Предвидена е интеграция с националните средства за електронна идентификация, хоризонталната система за електронна автентикация, доставчиците на данни за идентификация на лица и на атрибути, доставчиците на удостоверителни услуги и доставчиците на електронни услуги, които ще приемат портфейла.

До края на 2026 г. трябва да бъде изградена доверителната инфраструктура и механизмите за национално и трансгранично използване на портфейла, а също така да бъде разработена и приета национална схема за сертифицирането му.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация се определя за надзорен орган по отношение на доставчиците на Европейски портфейли за цифрова самоличност и за единно звено за контакт с европейските институции.

Решението предвижда функционално разделение между дейностите по възлагане и финансиране на портфейла, надзорните функции и дейностите по сертифициране. Това ще гарантира прозрачност, независимост при изпълнението на различните правомощия и управление на потенциални конфликти на интереси.