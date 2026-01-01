На 29 септември, в условията на неотложност, служители на РУ-Видин предприели претърсване в необитаем имот в село Неговановци.

В дворното място установили засадени конопени растения. Разследващите иззели 35 стръка с височина от 80 до 210 см.

В хода на проведените незабавни издирвателни действия полицаите установили съпричастността на 25-годишен от селото - обитаващ имот на същата улица, към откритата конопена „плантация“.

Той е бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Оператвна група е извършила оглед на местопроизшествието. Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство за престъпление по чл.354в, ал.1 от Наказателния кодекс.

МВР

При проверка на друг адрес в селото, обитаван от 33-годишен местен жител, полицейските служители иззели 0.58 грама сух канабис, 0.62 грама амфетамин, монети и метални фрагменти с белези на артефакти.

Мъжът е бил задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. В районното управление са образувани две предварителни проверки.