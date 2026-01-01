Украйна нареди евакуацията на семейства с деца от Краматорск и Славянск – най-големите градове в източната Донецка област, които все още са под контрола на Киев.

Решението идва в петата година от войната на Русия срещу Украйна – най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война.

Москва отдавна настоява за пълен контрол над Донецка област, която обявява за част от Русия, и заплашва да я завземе със сила, ако Киев не я отстъпи в рамките на преговори.

От началото на октомври руски атаки срещу двата града са отнели живота на десетки хора, а руските сили вече се намират на около 10 километра от покрайнините им, съобщават украински медии.

„Разширяваме зоната за задължителна евакуация на семейства с деца – тя вече обхваща всички населени места в общините Краматорск и Славянск“, съобщи в Telegram областният управител на Донецк Вадим Филашкин.

„Ситуацията със сигурността постоянно се влошава. Руснаците атакуват Краматорск и Славянск всеки ден, като нанасят удари по жилищни квартали, граждански транспорт и места, където се събират хора“, добави той.

По-рано този месец властите наредиха евакуация на деца от отделни части на двата града, но досега мярката не обхващаше цялата им територия.

Към средата на октомври в Краматорск и Славянск все още са се намирали стотици деца, съобщи украинската обществена медия „Суспилне“, позовавайки се на регионален представител.

Преди войната Краматорск имаше население от около 150 000 души. Градът отдавна се използва като важен логистичен център за украинската армия и е част от т.нар. укрепен пояс, който Киев се опитва да задържи.