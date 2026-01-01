Говорителката на руското МВнР Мария Захарова заяви, че Москва смята за враждебна стъпка продажбата на дронове на Украйна от японска компания и предупреди с остра реакция, предаде Ройтерс.

Захарова заяви, че Русия ще реагира, след като японската компания „Тера Дрон“ съобщи миналата седмица, че е доставила дронове на Украйна.

„Опитите на японските власти да оправдаят това, твърдейки, че сътрудничеството на корпорация „Тера Дрон“ с украинските военни е просто частна инициатива, са напълно неубедителни“, заяви Захарова по време на ежеседмичната си редовна пресконференция.

„В това отношение ние ясно заявяваме, че подобни враждебни действия срещу Русия няма да останат без отговор. Те ще бъдат посрещнати с категоричен отговор и мерки, които ще бъдат усетени от Токио в съответните области“, допълни тя.