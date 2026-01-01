Делегация от Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа посети Конституционния съд в рамките на мониторингово посещение в България.

Конституционните съдии Янаки Стоилов, Борислав Белазелков и Десислава Атанасова проведоха среща с докладчиците Белинда Готарди, представител на Камарата на местните власти, и Андрю Боф, представител на Камарата на регионите, придружавани от проф. Анхел М. Морено, председател на групата от независими експерти по Европейската харта за местното самоуправление, и Свитлана Перевертен, представител на Секретариата на Мониторинговия комитет към Конгреса. От страна на Конституционния съд в срещата участваха още главният секретар Надежда Милковска и Томислав Господинов, старши референт.

В рамките на посещениете бяха обсъдени темите относно конституционната уредба на местното самоуправление в България, достъпа на органите на местната власт до съдилищата, включително до Конституционния съд и изискванията за допустимост на искания до него от страна на общинските съвети. Беше дадена и информация за практиката на Конституционния съд по дела, образувани по искания на общински съвети.

По време на срещата бяха зададени въпроси и дадени отговори относно позоваването на Европейската харта за местно самоуправление в решения на Конституционния съд.