Колумбия започна евтаназирането на 10 хипопотама в северозападния департамент Антиокия, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Причината е неконтролируемото размножаване на този инвазивен екзотичен вид, внесен в страната преди повече от четири десетилетия от наркобарона Пабло Ескобар.

„Даваме начало на първия етап от плана за действие, целящ да ограничи риска, който тези 10 хипопотама представляват за населението“, заяви Хавиер Валенсия, директор на екологичния орган „Регионална автономна корпорация на речните басейни Негро и Наре“.

Той поясни, че тази мярка е част от „Плана за управление на популацията от хипопотами“, приет през септември от Министерството на околната среда.

Този план е продължение на стратегията на предишното правителство, водено от бившия президент Густаво Петро (2022–2026 г.), която предвиждаше евтаназирането на поне 80 хипопотама.

Валенсия обясни, че първият етап от плана за управление ще продължи пет месеца и ще включва екологично образование, преместване на животните и евтаназия.

Един от въпросните 10 екземпляра се намира в община Пуерто Наре, в региона Магдалена Медио. Според Валенсия този хипопотам представлява „риск за децата в едно от училищата“.

„Длъжни сме да прилагаме Конвенцията за биологичното разнообразие, която изисква контрол върху инвазивните видове. Ако те не могат да бъдат ограничени, трябва да се прибегне до други, фатални мерки“, добави той.

Това, което започва като ексцентрична прищявка на наркобарона Пабло Ескобар – да докара четири хипопотама в Колумбия за своя частен зоопарк – четири десетилетия по-късно се превръща в сериозен екологичен проблем и заплаха за сигурността в централната част на страната.

През 2022 г. правителството обяви близо 200-те хипопотама, потомци на първоначалните четири животни, докарани от Африка, за инвазивен вид. Бяха изготвени планове за контрол над популацията, но те все още не са приложени.

В резултат на това, през април администрацията на Петро обяви план за управление на хипопотамите. Той предвиждаше евтаназирането на поне 80 животни през втората половина на 2026 г., за да се предотврати по-нататъшното им размножаване. Въпреки това, преди да встъпи в длъжност, настоящият министър на околната среда Фабио Архона заяви, че неговото министерство няма да прилага мерки за контрол, включващи умъртвяване на хипопотамите.

„Смятам, че умъртвяването не е решение. Трябва да намерим по-разумен подход. Обмисляме вариантите, но отхвърлям този още от самото начало, тъй като изпращането на подобно послание е деликатен въпрос, дори и да е препоръчано“, каза през юли Архона в интервю за местен вестник.

През септември Министерството на околната среда на Колумбия обяви подписването на меморандум за разбирателство с други организации относно изпълнението на плана за управление на популацията от хипопотами. Ведомството обаче не предостави подробности за евтаназията.

Хавиер Валенсия заяви, че през следващите месеци ще продължат мерките за контрол, включително стерилизации, за които правителството търси дарения, за да покрие разходите по процедурата.

Също така ще се работи по преместването на хипопотами в международни резервати и зоологически градини, които са готови да ги приемат, както и по ограничаването им в определени райони на страната.

Хипопотамите са третите по големина сухоземни животни в света след слоновете и белите носорози. Те тежат между 1300 и 3500 килограма и имат една от най-смъртоносните захапки в дивата природа.

Те са силно териториални животни, могат да живеят до 50 години и често проявяват агресия в присъствието на хора.