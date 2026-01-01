Надградената платформа СИГМА 2.0 дава възможности за проследяване на свързаността между лица и компании, одобрени за публично финансиране. Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, който представи СИГМА 2.0 в Националния STEM център в "София Тех Парк".

Тя е надградената версия на Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ. Платформата предоставя свободен достъп до систематизирани данни за обществените поръчки в България - от възложителите, изпълнителите и договорите до разпределението на средствата по сектори и региони.

Край на скритите обществени поръчки: пускат СИГМА – системата, която показва къде отиват парите

За да харчим по-ефективно нашите пари като данъкоплатци, трябва да знаем къде отиват и за това работи активно Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, посочи той.

По думите му информацията трябва да е в разбирам вид за гражданския сектор, за медиите, за всеки, който иска да направи анализ на това къде и как се харчат публичните средства. СИГМА 2.0 показва и свързаните лица, както и длъжностните лица, които са декларирали дялове или свързаност с фирми.

По думите на Василев често големи фирми печелят обществените поръчки, а след това възлагат на по-малки и нерядко се вижда некачествено изпълнение.

В СИГМА 2.0 цялата информация е публична. Вижда се и каква е била конкуренцията при обществените поръчки, както и свързаните лица, които стоят зад дадена фирма. По думите му около 500 лица, които са заемали публични длъжности, са посочили в свои декларации свързаност с фирми.

В СИГМА 2.0 може да се видят колко пари са получавали от държавата за спечелени обществени пръчки собственици на фирми, каза министърът.

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Той съобщи, че вече се разработва версия 3 на платформата, която вероятно ще е бъде представена през следващата година.

С версия 3 и 4 ще направим така, че да ограничим възможността за злоупотреби. Тази прозрачност вярвам, че ще бъде спирачката и ще намали желанието на много хора да злоупотребяват с обществените поръчки, отбеляза Василев.

Той добави, че с версия 4 ще се контролират и изпълнителите. Често сме виждали търгове, спечелени на по-висока цена, отколкото е пазарната и ще можем да хващаме тези аномалии предварително, коментира Василев.

Вярвам, че българските граждани трябва да знаят кога и кой е получавал обществените поръчки, посочи той.