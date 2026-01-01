Министър-председателят Румен Радев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев представят СИГМА - Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ, която в реално време показва как и къде отиват публичните средства. Това е нов публичен инструмент за контрол и прозрачност на обществените поръчки.

"Както обещахме в нашата предизборна кампания - не само да отрежем достъпа на олигархията до публичния ресурс, но и да въведем механизми против повторно завладяване на институции и ресурси. Поехме ангажимент да разработим и внедрим система, която автоматично да следи за нарушения в обществените поръчки и разходването на публичния ресурс. Само месец след работата на правителството вече имаме първата решителна крачка в това направление", каза премиерът Радев.

"Министерството на иновациите и дигиталната трансформация успя да разработи първата и най-важна крачка в поетия ангажимент за автоматичен контрол - успяха да обобщят огромна по обем информация, успяха да създадат критерий за нейното бързо и лесно групиране, успяха да направят системата изключително лесна като достъп и работа с нея, така че да имаме пълна прозрачност за това къде отиват нашите пари, колко пари отиват, как отиват при определените фирми и кои са тези фирми, как се печелят обществените поръчки - дали чрез открита състезателна процедура, дали с пряко договаряне. Тази система дава отговор на всички тези въпроси", обясни той.

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