Огромна статуя на Дева Мария, смятана за най-високата в Европа, беше тържествено открита днес в полско село в присъствието на легендарния антикомунистически лидер Лех Валенса, предаде Асошиейтед прес.

Стотици хора се стекоха за церемонията по освещаването на монумента. Статуята е висока 55,6 метра и се извисява над Конотопие, село в централната част на Полша с население под 150 души.

По време на религиозната церемония хеликоптери разпръскваха червени розови цветчета над множеството. След това популярният фолклорен ансамбъл „Мазовше“ изпълни традиционна полска музика с песни и танци.

БТА

Полската статуя е по-висока от статуята „Христос Спасителят“ в Рио де Жанейро, в Бразилия, която е с височина от 38 метра, включително пиедестала. Височината на монумента в Полша включва и 15-метров пиедестал с формата на корона. Тя надминава и друг сравнително нов мащабен религиозен паметник в Полша - статуята на Христос в западния град Швебодзин, открита през 2010 г., която заедно с могилата, върху която се издига, се извисява на 52 метра над земята.

Съществува по-голяма статуя на Дева Мария във Филипините, чиято височина е 98 метра. Новият монумент в Полша обаче се смята за най-високия от този вид в Европа.

Лех Валенса, носител на Нобеловата награда за мир заради ръководството си на полската антикомунистическа съпротива като лидер на профсъюза „Солидарност“, а по-късно и президент на Полша, беше на първия ред по време на церемонията по откриването на монумента днес. „Това е краят на моя път“, каза 82-годишният Валенса пред АП, намеквайки, че каузите, които дълго е отстоявал, включително демокрацията и католическата вяра, вече са завършени. „Започнах с Дева Мария и завършвам с Дева Мария“, заяви той.

По време на годините си в „Солидарност“ Валенса носеше значка с Богородица и често е казвал, че е благодарен за силата, която Богородица му е дала да се противопостави на комунизма.

Огромното мнозинство от поляците се определят като католици, а Католическата църква играе важна роля в обществения живот след падането на комунизма през 1989 г., възползвайки се от престижа, който придоби благодарение на подкрепата си за антикомунистическата опозиция.

Полша е родината на свети Йоан Павел Втори, който беше папа от 1978 г. до смъртта си през 2005 г. Огромна негова статуя, макар и много по-малка от тази на Дева Мария, беше открита преди повече от десетилетие в град Ченстохова.

БТА

Влиянието на религията в обществения живот постепенно намалява през последните години, особено сред младите хора и в градските райони. Католическата църква обаче остава влиятелна, най-вече в селските райони и сред по-възрастните поколения.

Откритата днес статуя на Дева Мария е поръчана от местните милионери Роман и Гражина Каркошик. Двамата живеят в малък дворец на няколко километра от Конотопие. Роман Каркошик е предприемач, чиито бизнес начинания през 90-те години включват производство на пластмасови бутилки. Той натрупва състояние чрез инвестиции на Варшавската борса и се превръща в един от най-богатите хора в Полша. Двамата съпрузи заявяват, че монументът е израз на тяхната благодарност към Бога.

Местните власти се надяват монументът да се превърне както във важно място за поклонение, така и в туристическа атракция. В статуята е предвидена наблюдателна площадка, изградена във вътрешността на пиедестала.