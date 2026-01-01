Двама души са пострадали при верижна катастрофа между три автомобила в района на село Говедаре, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Сблъскали са се три автомобила.

Пострадалите са откарани в болница в Пазарджик, но все още няма информация за състоянието им.

Екипи на полицията отцепиха мястото на инцидента.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по път І-8 Пазарджик – Пловдив в района на село Говедаре е временно ограничено, а обходните маршрути бяха през Мало Конаре – Огняново – Пазарджик и през Мало Конаре – Пищигово – Добровница – Пазарджик.

След 21.00 ч. отсечката вече бе отворена за движение.