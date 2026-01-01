На първо място поздравления за Дара! Защото заради нейното великолепно представяне Евровизия е в България. И нека не превръщаме Евровизия в поредния повод за разделение! Няма нужда и този път да доказваме кой е по-добър от другия - важното е, че България е домакин на Евровизия. Това написа в профила си във Facebook лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Припомняме, че вчера стана ясно, че конкурсът "Евровизия" ще се проведе в Бургас през 2027 г.

"Поздравявам Митко Николов и неговия страхотен екип. Бургас спечели, защото е уютен, красив, зелен, подреден, с модерна инфраструктура, огромна туристическа база в целия регион и с доказан опит в организирането на големи фестивали и събития“, коментира той.



„Като премиер никога не съм делил градовете, работили сме еднакво за всички градове. Затова ще си позволя да посъветвам Митко Николов да покани в организационния комитет и кметовете на София, Пловдив и Варна. Целта пред всички ни трябва да е обща - красиво и мащабно представяне на България и грандиозно шоу за феновете на Евровизия. Това е шанс отново да разкрием на Европа богатият образ на страната ни“, добави Борисов.



„А днес с откриването на новата метростанция “Стадион Георги Аспарухов” в София имаме също повод за радост. Изпълняваме още едно обещание към софиянци и всички приятели левскари - цялата метростанция ще бъде в синьо и всички ще могат да ходят на мачовете с най-модерното метро в Европа“, пише още лидерът на ГЕРБ.



„Вместо да се разделяме, нека направим така, че когато Европа дойде тук, да види най-доброто от България!", заключи Бойко Борисов.