Столичният кмет Васил Терзиев коментира избирането на Бургас за град домакин на "Евровизия" и какво не достигна на София.

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"Аз съм свикнал на критика, искам да поздравя Димитър Николов и Бургас, с него се познаваме много преди да стане кмет, имам огромно уважение към него и се надявам да се справят добре, защото когато става дума за "Евровизия" - най-важното е как седим като държава и всички да се възползваме от този невероятен шанс, който ни беше даден от DARA. В София планираме една доста наситена седмица, с която да се прелее в градски събития, свързани с "Евровизия", има много хубави поводи да направим една силна седмица от събития", каза Терзиев.

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"На въпроса защо не сме избрани - най-правилно е да питате организатора БНТ, трудно е да коментираме когато не знаем как сме били оценени по който и да е било критерий, никога не сме виждали кандидатурата на Бургас", обясни столичният кмет. Според него е "най-резонно" въпросите да бъдат отправени към основното действащо лице - организатора БНТ.

"Аз като състезателен човек не обичам да губя, в крайна сметка най-важно е да се приеме, че е взето решение, сроковете са кратки, предизвикателствата са много. Най-важното е ние като държава да се справим добре, да помогнем на Бургас", обясни Терзиев.

По думите му хората след години няма да се сещат за нито една администрация, но ще се срещат за това с какво свързват България.

Припомняме, че в четвъртък стана ясно, че Бургас ще бъде домакин на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г. Това обяви директорът на БНТ Милена Милотинова на пресконференция, която започна с песента „Bangaranga“, която донесе победата на България на тазгодишния конкурс. На живо бе подписан договорът между БНТ като телевизия домакин на конкурса и Община Бургас като град домакин на „Евровизия 2027“.

Бургас е избран за домакин на „Евровизия 2027“ заради най-силната цялостна кандидатура, която съчетава подходящо място за провеждане на конкурса, ангажираност на местната власт, добра транспортна свързаност, инфраструктура и хотелска база, както и концепция за превръщането на събитието в преживяване за целия град и регион, каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова в интервю в ефира на обществената телевизия тази сутрин