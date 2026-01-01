Криминално проявен 32-годишен мъж е задържан в Казанлък, след като се опитал да избяга от полицейска проверка и оказал съпротива при ареста си.

Случаят е от 13 август. При опит да извършат проверка на мъжа, полицейски служители от Районното управление в Казанлък били принудени да го преследват, след като той побягнал и отказал да изпълни полицейските разпореждания.

При задържането му се наложило използването на физическа сила и помощни средства – белезници. По време на ареста 32-годишният, който е криминално проявен и осъждан, оказал съпротива и се опитал да нарани униформените.

При овладяването на ситуацията единият от полицейските служители получил охлузвания вследствие на съприкосновението със задържания и падането на земята.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.