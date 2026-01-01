Пернишката крепост отново ще се превърне в музикална сцена и ще посрещне изпълнители от различни държави и жанрове по време на тазгодишното четвърто издание на „Кракра джаз & Friends“. Фестивалът се провежда от 14-и до 15-и август.

Сред акцентите в програмата са легендите от Boney M., The Amy Winehouse Band, както и джазменът Пакито Д'Ривера. „Добавихме Friends към името, което означава „приятели“, защото част от участниците не са представители на джаз музиката. Поканихме ги, за да разнообразим програмата на тазгодишното издание“, обясни заместник-кметът на община Перник Адриан Скримов.

В продължение на две вечери сцената на Пернишката крепост ще събере артисти от различни музикални жанрове и държави, превръщайки града в център за меломаните.

На 14 август, освен The Amy Winehouse Band и Afro Gitano - Baba Sisoko & Toni Kitanovski Trio, публиката ще може да чуе още Deaf Platypus от Чехия, Bend-it! Orchestra от Словения и Dock In Absolute ft. Maz Univerze от Люксембург.

Във втората фестивална вечер, на 15 август, освен Paquito D’Rivera Trio и Boney M., на сцената ще се качат Public Lunch от Полша, Tango Jazz Quartet от Аржентина и Del Arno Band от Сърбия.

Интересът към „Кракра джаз“ продължава да расте, отбеляза Скримов. Ако в първото издание преобладавали посетителите от Перник, днес фестивалът привлича публика от цялата страна.

Важна част от развитието на форума е и партньорството с Nišville Jazz Festival в Ниш, Сърбия. Двата музикални форума си сътрудничат и си разменят интересни изпълнители, което допринася за все по-богатата и разнообразна програма.