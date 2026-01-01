Засушаването и високите температури в област Монтана в последния месец доведоха до намален дебит на кладенци, сондажи и други водоизточници, от които се водоснабдяват някои селища в региона.

Това налага въвеждане на режим на водата в тези населени места. Това съобщи на брифинг зам.-областният управител на Монтана Зорница Михайлова. От понеделник 18 август ще бъде въведен режим на водата в град Брусарци и село Крива бара в община Брусарци, както и в селата на община Вършец Горно Озирово и Долна бяла речка. От 2 юли има режим на водата в селата на община Лом Сталийска махала и Трайково.

"В село Горна Вереница в община Монтана режим има от 29 юли. В село Владимирово, община Бойчиновци, режим има от 6 август. В тези селища водата се спира в една част от денонощието, а друга част има вода", уточни Михайлова.

Заради продължително засушаване в летните месеци на последните две години в област Монтана имаше режим на водата в много селища, който бе отменян при дъждовете през есента.

"В питейния язовир „Среченска бара“ в Стара планина, от който се водоснабдяват напълно или частично Монтана, Враца, Берковица, Вършец и още двадесетина селища от Северозападна България в областите Монтана и Враца, има достатъчно вода и няма опасност от въвеждане на режим в тези селища", уточни Михайлова.