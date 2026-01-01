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Ценови бум за „Евровизия 2027“: Пет нощувки в Бургас стигнаха 20 000 евро

Това заяви президентът Илияна Йотова по повод избора на Бургас за домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 г. „Поздравявам бургазлии по повод предстоящото домакинство на „Евровизия 2027“ и пожелавам успех в подготовката!“, написа тя.

По-рано беше съобщено, че Бургас ще бъде домакин на „Евровизия“ догодина. Двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май, вторник и четвъртък. Финалът ще бъде на 15 май, събота.

Бургас има дългогодишни музикални традиции и е родно място на едни от най-добрите ни артисти. Тя подчерта, че морският град е и домакин на конкурса „Бургас и морето“. Подчерта Йотова.

Избраха Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ (ВИДЕО)

"Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг! Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани, допълни президентът. Ще отлетят оттук с въздишката на Тони Димитрова „Ах, морето” и с топли спомени за „Бургаските вечери”, възпети от „Фамилия Тоника”, написа още Йотова.

По думите ѝ бургазлии трябва да се гордеят с прекрасния си град и да реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Европа.