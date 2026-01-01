Започнал е огледът от екип разследващи следователи от Окръжен следствен отдел при Окръжната прокуратура в Габрово, вещи лица и експерти. Това съобщиха от прокуратурата.

Огледът е започнал след обезопасяване и унищожаване на останали невзривени боеприпаси на останките от склад №18, който се взриви в понеделник. Обезопасяването се състоя в сряда от специалисти на Специализиран отряд за борба с тероризма, военнослужещи от Сухопътните войски обхождат горските територии около складовете и завода на "ЕМКО" ООД за други опасни останки.

Контролирано взривяват боеприпаси край Белица, задействат BG-ALERT

В сряда повторно бе активирана системата BG-ALERT, този път - за контролирано взривяване на остатъчни боеприпаси. Директорът на Областната дирекция на МВР-Габрово старши комисар Илиян Иванов съобщи, че обследването на района около складовата база продължава.

На място все още има тлеещи огнища и разпръснати боеприпаси, които представляват потенциална опасност. Иванов каза, че теренът трябва да бъде прочистен, преди да могат да бъдат извършени следствени действия, за да бъде гарантирана безопасността на екипите.

Стана ясно кога прокуратурата ще влезе в складовете на оръжейната компания „Емко“

Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков съобщи, че се разследват всички възможни версии за причините за възникването на взривовете. По думите му основна версия ще може да бъде очертана след извършването на оглед на местопроизшествието.

Припомняме, че при инцидента на 10 август в складова база на "ЕМКО" ООД край село Белица възникна пожар, последван от взривове. След първоначалното овладяване на пожара на места са останали тлеещи огнища и разпръснати боеприпаси, което наложи продължаване на обследването и обезопасяването на терена.