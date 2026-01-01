На територията на завод "Емко" в Белица се извършва контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи, съобщиха от полицията.

Това ще продължи до 16:00 часа. Ще бъде задействана системата BG-ALERT.

Стана ясно кога прокуратурата ще влезе в складовете на оръжейната компания „Емко“

Апелират се гражданите да запазят спокойствие.

Припомняме, че инцидентът във военния завод стана на 10 август. Тогава станаха поредица от взривове след 11:30 часа. Над района се издигнаха големи кълбета дим.

Около 300 души са евакуирани след инцидента, като няма загинали или пострадали. В района избухна и пожар, който беше овладян.

Инцидентът край Белица: Предстои обезвреждане на опасни взривни вещества

Към този момент прокуратурата разследва палеж, който е предизвикал взривове, изложили на опасност живота и здравето на работници от предприятието.

Имало и риск пожарът да се разпространи към околни имоти. Пламъците са унищожили и имущество на значителна стойност.