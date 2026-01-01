Велосипедист загина при пътно произшествие в Сливенско, съобщиха от полицията.

На 11 август е получено съобщение за мъж в безпомощно състояние на пътя между село Николаево и град Кермен. П

ристигналите на място полицейски екипи са установили, че мъжът е на 60 години, управлявал е велосипед и е пострадал при пътно произшествие. Откаран е в болница в Сливен с опасност за живота, където по-късно е починал.

Проведени са незабавни издирвателни действия. Криминалисти на участък „Запад“ към РУ-Сливен са задържали мъж на 30 години, който по първоначални данни е причинил произшествието.

Работата по случая продължава.

Започнато е разследване.