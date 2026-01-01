Хванаха 45-годишен мъж с 3.80 промила алкохол, съобщиха от полицията във Видин.
Във вторник около обяд на ул. „Акад. Стефан Младенов“ в областния град полицейски служители спрели за проверка лек автомобил с видинска регистрация.
При тестване с дрегер пробата на водача отчела наличие на алкохол 3.80 промила. Извършен е оглед на моторното превозно средство, което мъжът предал на разследващите с протокол за доброволно предаване.
Мъжът е бил задържан в полицейския арест за срок до 24 часа.
По случая е образувано досъдебно производство.