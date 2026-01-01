Северна Корея изстреля днес поне една балистична ракета към Източно море (Японско море - бел ред.), съобщи южнокорейската армия, цитирана от агенция Йонхап.

Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея е засякъл ракетата около 6:00 ч. местно време. Тя е била изстреляна от района на източния крайбрежен град Вонсан.

Южнокорейските въоръжени сили са засилили наблюдението и бдителността заради възможността от нови ракетни пускове. Южна Корея, САЩ и Япония обменят информация за изстрелването и поддържат пълна бойна готовност, се казва в изявление на комитета.

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети към Японско море

Това е вторият севернокорейски ракетен пуск за шест дни. Миналия четвъртък Пхенян изстреля към Японско море ракета, която според южнокорейските военни е била с малък обсег.

Новото изстрелване беше извършено дни преди Южна Корея и САЩ да започнат основните си годишни съвместни военни учения. Пхенян определя маневрите на съюзниците като репетиция за война и често отговаря на тях с изпитания на оръжия, посочи Йонхап.