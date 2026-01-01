Нови правила съгласно Регламента относно опаковките и отпадъците от опаковки започват да се прилагат в Европейския съюз от днес, информират от Представителството на Европейската комисия у нас.

Регламентът въвежда строги ограничения за контакта с храни на перфлуороалкилираните и полифлуороалкилираните съединения (PFAS), известни като „вечни химикали“ в опаковките.

Например за производителите на опаковки определенията вече ще бъдат хармонизирани в целия ЕС. Някои маркировки и информация вече ще се изискват и за опаковките, като се гарантира, че производителите или вносителите на опаковки могат да бъдат идентифицирани и при необходимост да се осъществи връзка с тях, обясняват от ЕК.

„Новият Регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки е инвестиция в бъдещето на Европа - той ще спомогне за намаляване на отпадъците, увеличаване на рециклирането, повишаване на безопасността на опаковките, предназначени за контакт с храни, за потребителите чрез ограничаване на вредните вещества, като например PFAS, и намаляване зависимостта ни от първични суровини“, коментира комисарят по въпросите на околната среда, устойчивостта на водните ресурси и конкурентоспособната кръгова икономика Йесика Русвал, добавяйки, че това са съществени стъпки към истинска кръгова икономика.

„В същото време регламентът ще замени разпокъсаните национални правила, които са трудни за ориентиране за икономическите оператори на вътрешния пазар. Новите правила обаче водят и до допълнителни разходи за приспособяване и ние работихме усилено с участниците на пазара за прилагането на новите правила по прагматичен и небюрократичен начин“, посочва Русвал.

Предвижда се постепенно да бъдат въведени допълнителни правила съгласно регламента, като по-голямата част от задълженията ще започнат да се прилагат от 2030 г., включително правилата относно рециклируемостта, заложените цели за повторна употреба или за много малките пластмасови опаковки за еднократна употреба, използвани в хотелите и ресторантите.

Според данни в съобщението всеки европеец изхвърля средно половин килограм опаковки всеки ден - от чаши за кафе до капсули за напитки, найлонови опаковки и фолио или от пакети за онлайн покупки. В тази връзка от ЕК посочват, че регламентът ще спомогне за по-нататъшното справяне с екологичните предизвикателства, причинени от опаковките и ще намали зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива, от които почти изцяло се произвеждат пластмасови опаковки.

Битовите отпадъци в България се рециклират на ниво едва под 17 на сто при средно около 48 на сто в ЕС, съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова през юни по време на Националната среща на местната и централната изпълнителна власт в София, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). По думите ѝ по отношение на въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки министърът заяви, че няма да се допусне нито държавен, нито частен монопол.