В части от Русе днес ще бъде нарушено водоподаването. Това съобщи специалистът по комуникации във „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе Невена Ганчева, като уточни, че причината е изграждането на нови водопроводни връзки.

От дружеството информират, че ограничението ще бъде в сила от 9:00 до 16:00 часа и ще засегне високите етажи на блоковете „Пушкин“, „Яворов“, „Лермонтов“, „Дебелянов“, „Некрасов“, „Йордан Йовков“ и „Достоевски“ по ул. „Борисова“.

От ВиК – Русе се извиняват на потребителите за евентуалните неудобства и благодарят за разбирането.

Припомняме, че подобна ситуация имаше и предходната седмица. През последните дни в област Русе бяха въведени и други временни ограничения във водоснабдяването заради изграждане и реконструкция на водопроводна инфраструктура. На 11 август беше прекъснато водоподаването в части на Две могили, а по-рано този месец екипи на ВиК – Русе подмениха 370-метров участък от водопровод по ул. „Дунав“ в село Николово заради чести аварии в района.