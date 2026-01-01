Правителството започва нова процедура по избор на европейски прокурор от България. Това става ясно след заседание на Министерския съвет, проведено на 12 август 2026 г.

Министерството на правосъдието ще предложи на Министерския съвет да започне нова процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от България.

Това ще стане след анализ на действията на предходните две правителства и на установените правни проблеми, довели до отмяната от Върховния административен съд на решение, прието от служебния кабинет.

ВАС отмени решение на Министерския съвет за кандидатите за европейски прокурор

Припомняме, че Върховният административен съд отмени решението на Министерския съвет от 9 април 2026 г., с което беше отменено предходното решение на кабинета за одобряване на кандидатурите за европейски прокурор от България.

Делото пред ВАС беше образувано по жалби на трима от одобрените кандидати, участвали в процедурата.

Върховните съдии са приели, че решението на Министерския съвет е незаконосъобразно на две основания – посочените фактически и правни мотиви не съответстват помежду си, както и не са били налице всички изискуеми материалноправни предпоставки за вземането му.

Според съда допуснатите нарушения водят до незаконосъобразност на решението в неговата цялост и са основание то да бъде отменено.