Хиляди домакинства в София продължават да остават без топла вода за периоди, значително по-дълги от нормативно определения 48-часов срок за отстраняване на аварии. В същото време граждани сигнализират за течове от топлопреносната мрежа, наводнени мазета и приземни етажи, като в част от случаите проблемите са били подавани до „Топлофикация София“ месеци преди възникването на авариите.

Заради множеството сигнали омбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски. Тя настоява за извънредна проверка на „Топлофикация София“ и за установяване на причините за многобройните аварии в източните квартали на столицата.

Искат неустойки за времето над 48 часа

Омбудсманът настоява при установено нарушение КЕВР да наложи принудителна административна мярка на дружеството и да му разпореди да изплати неустойки за недоставената топлинна енергия за времето над 48 часа.

Искането се отнася за всеки клиент, останал без топлоподаване по вина на „Топлофикация София“ през август и септември 2026 г.

Делчева настоява още да се създаде ред за точно документиране на временните прекъсвания на топлоснабдяването. Информацията трябва да бъде достъпна за битовите клиенти, за да могат те да я използват като доказателство при защита на правата си, включително по съдебен ред.

Според омбудсмана трябва да бъде анализирана и действащата уредба, така че клиентите да получават неустойки, когато по вина на топлопреносните дружества авариите не се отстраняват в нормативно определения срок.

Делчева предлага механизмът за начисляване и изплащане на неустойките да бъде автоматичен, без всеки клиент да подава индивидуално заявление.

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Най-много сигнали от „София Изток“

Омбудсманът се е обърнала и към кмета на София Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и ресорните общински комисии.

Тя настоява за задълбочена проверка на изпълнението на Инвестиционната и Ремонтната програма на „Топлофикация София“ спрямо одобрения от СОС бизнес план на дружеството.

Делчева призовава и самата „Топлофикация София“ да поеме конкретни ангажименти за спешно отстраняване на течовете от свои съоръжения, които наводняват жилищни сгради.

Най-много сигнали до омбудсмана са постъпили от топлофикационен район „София Изток“. След плановите ремонти, извършени от 28 август до 13 септември, там са последвали аварийни спирания на топлата вода и многократни удължавания на сроковете за отстраняване на повредите.

Жалби са подадени от жители на „Младост“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Лозенец“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Христо Смирненски“, „Гео Милев“, „Полигона“ и „Дружба“.

Сигнали за течове с месеци

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В писмото си Делчева обръща внимание на случаи, при които граждани са подавали сигнали за течове от топлопреносната мрежа месеци преди да бъдат регистрирани аварии.

По думите ѝ при някои от тях се наводняват носещи стени, приземни етажи и мазета. Жалбоподатели изразяват притеснения за състоянието на строителните конструкции заради продължителното изливане на големи количества гореща вода.

Сред посочените случаи е блок 8 в „Младост - 1“, където граждани сигнализират за силен теч на гореща вода в абонатна станция и до електрически шахти.

В „Младост - 1А“ жители на блокове 521 и 525 съобщават за топла вода от крановете за студена вода. В блок 526 теч от спукан колектор е бил сигнализиран още през февруари 2026 г., но според подадената до омбудсмана информация към септември проблемът все още не е отстранен.

В „Младост - 2“, блок 222, срокът за възстановяване на топлата вода след аварията от 13 септември е бил променян многократно. Първоначално обявеният срок е бил последователно удължаван до 16, 18, 20, 22, 24 и 26 септември, а след това е посочен и нов срок – 2 октомври.

В „Изток“ е подадена и колективна жалба, подписана от 56 души, за системни течове, аварийни спирания, разрушени настилки и разкопани зелени площи.

Отделно жители на ул. „Антон П. Чехов“ сигнализират за аварии и течове, които причиняват наводняване на сгради.

Проблеми са посочени и в „Дианабад“, където жители на блокове 39 и 40 твърдят, че от 22 септември 2025 г. има продължаващ теч от входящия тръбопровод въпреки многократните сигнали до „Топлофикация София“ и омбудсмана.

Още по-рано този месец Делчева сезира и енергийния министър с настояване за извънредна проверка и промени в Закона за енергетиката, които да осигурят по-добра защита на клиентите при продължителни аварийни прекъсвания на топлоснабдяването.