Едно дете бе убито и петима души бяха ранени рано днес в Киев и околностите му при руски въздушни удари, заявиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Избухнаха пожари, които засегнаха частни домове, намиращи се близо до магазин и склад в Киев, съобщи в комуникационното приложение "Телеграм" Виталий Кличко.

Очевидец заяви пред Ройтерс, че е чул експлозии в града.

Ръководителят на киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко заяви в "Телеграм", че руска атака с ракети и дронове е отнела живота на дете и е ранила трима души в района на Киев, като са били също така нанесени щети на инфраструктурни обекти, къщи, складове и автомобили.