Руски удар с ракети и дронове, насочен срещу украинската столица, рани най-малко 16 души през нощта и сутринта, съобщиха местните власти, цитирани от Укринформ и Асошиейтед прес.

Киевската градска военна администрация заяви, че атаки са били регистрирани на повече от 10 места. Сред ранените са 10-годишно момиче и 12-годишно момче, се казва в изявление на администрацията в Телеграм.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че са унищожили или потиснали 131 руски въздушни цели при нощната атака.

Най-засегнати са били Киевска, Запорожка и Одеска област. Удари са регистрирани на 36 места, а отломки от прехванати цели са паднали на пет места.

Атаката е включвала балистични ракети, крилати ракети и 157 дрона и примамки, според украинските ВВС.

В Днипровски район на украинската столица са били повредени склад, офис сграда, жилищни сгради и автомобили, се казва в изявлението. Склад е бил повреден в Соломенски район, друг склад и автомобили – в Дарницки район. В Подилски район е била повредена покривната конструкция на нежилищна сграда, добавиха властите.

Русия е нанесла удари по енергийна инфраструктура в Сумска и Одеска област при нощната си атака с ракети и дронове, съобщи президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Отново беше атакувана гражданска инфраструктура, като има нанесени щети в осем области", написа Зеленски в Екс.

Руското Министерство на отбраната заяви, че неговите сили са нанесли през нощта удари по плавателни съдове, използвани от украинската армия.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.