Руският президент Владимир Путин заяви днес, че има възможност за сключване на мирно споразумение, което да сложи край на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

В същото време той отново обвини Украйна в „държавен тероризъм“ заради предупрежденията ѝ за рисковете за самолетите в руското въздушно пространство.

Путин посочи, че редица държави, включително САЩ и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение.

„В крайна сметка обаче проблемът трябва да бъде решен от държавите, участващи в конфликта – Русия и Украйна. Това е правилният подход. Въпреки това сме благодарни на всички, които се опитват да допринесат за постигането на споразумение. Има ли шанс? Според мен да, има“, заяви той на Източния икономически форум във Владивосток.

Във вторник украинския президент Володимир Зеленски предупреди авиационните и застрахователни компании, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване и то на практика вече е затворено.

Мирът остава далеч

Изявлението на Владимир Путин идва на фона на продължаващи опити за намиране на дипломатически изход от войната в Украйна, която вече продължава повече от четири години. Въпреки разговорите и международните инициативи досега не е постигнато споразумение, което да доведе до трайно прекратяване на бойните действия.

Москва и Киев продължават да имат сериозни разногласия по ключови въпроси, включително за териториите, сигурността на Украйна и бъдещите отношения между двете страни.

На този фон САЩ и други международни партньори се опитват да поддържат дипломатическия натиск за прекратяване на конфликта. Русия от своя страна настоява за условия, които Украйна и западните ѝ съюзници определят като неприемливи.

Паралелно с дипломатическите усилия бойните действия продължават. Русия засили въздушните си атаки срещу украински градове, а Украйна увеличи ударите с дронове по цели на руска територия.

Именно тази ескалация стои и зад последния спор между Москва и Киев за безопасността на гражданската авиация. Във вторник Володимир Зеленски предупреди авиокомпаниите и застрахователите, че руското въздушно пространство става все по-опасно заради увеличаващия се брой украински дронове. Русия отхвърли предупреждението и го определи като „държавен тероризъм“.