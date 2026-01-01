Индийският премиер отправи директен призив към руския президент по време на срещата им в Бишкек. Путин изглеждаше напрегнат и избегна погледа на Моди

Двамата лидери разговаряха в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), когато Моди отправи директен призив към Путин за прекратяване на войната в Украйна.

„Трябва да преминем от безкрайна война към край на войната“, каза индийският премиер.

Камерите уловиха реакцията на Путин, който изглеждаше напрегнат, сведе поглед и за момент избегна директния контакт с Моди.

След това руският президент свали слушалката за превод и отговори: „Благодаря ви много, господин министър-председател. Движим се в тази посока.“

Призивът на Моди идва на фона на продължаващите тежки бойни действия в Украйна. Той заяви, че всеки ден война „връща човечеството назад“, докато всяка стъпка към мира носи „нова надежда и ентусиазъм“.

„Мирното разрешаване на всички проблеми възможно най-скоро е призивът на човечеството и това е посланието на Индия“, каза Моди.

Той допълни: „Земята на Ганди и Буда споделя едно послание: пътят на мира.“

Това не е първият път, когато Моди отправя подобен сигнал към Путин. През 2022 г. индийският премиер му каза, че „днешната ера не е ера на война“, а през 2024 г. подчерта, че решенията на конфликтите не могат да бъдат постигнати на бойното поле.

Путин: „Ще продължим само напред“

На фона на призивите за мир Путин многократно е демонстрирал, че няма намерение едностранно да прекрати военните действия.

В реч пред управляващата партия „Единна Русия“ на 22 август той отхвърли предположенията, че войната е към своя край.

„Специалната военна операция продължава“, заяви Путин. „Ще продължим само напред.“

Междувременно руските сили продължават да нанасят удари по украинска територия, докато Киев засилва атаките си с дронове срещу цели в Русия.

Все по-висока цена за Русия

Продължаващата война оказва все по-силен натиск върху руската икономика и обществото. Обикновените руснаци са изправени пред последиците от украинските атаки с дронове, ограниченията в интернет и икономическите трудности.

Според анализ на The Economist недоволството сред руските елити също нараства заради продължителността на конфликта.

Изданието цитира източник, близък до Кремъл, според когото Путин се опасява от сериозни последици, ако прекрати войната, без да може да обяви победа.

„Ще ме обесят“, казал руският президент според вътрешен източник, цитиран от The Economist.

Според оценки на Центъра за стратегически и международни изследвания Русия е понесла около 1,4 милиона бойни загуби от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., включително до 450 000 убити.

Москва предупреждава за нови удари

Руското министерство на отбраната заяви, че се подготвя за мащабни атаки срещу украинската енергийна инфраструктура в отговор на украинските удари срещу руски цели.

Москва твърди, че руските сили са започнали подготовка за „масирани удари“ срещу обекти от енергийния сектор на Украйна.

През последната зима Русия многократно атакува украинската енергийна инфраструктура, оставяйки милиони хора без електричество и отопление при температури под нулата.

Украйна от своя страна продължава да атакува руски петролни и военни обекти с дронове.

Напрежението между Русия и Запада расте

На фона на войната отношенията между Москва и западните държави продължават да се изострят.

НАТО е изправено пред засилен натиск по източния фланг на алианса заради многократните навлизания и атаки с руски дронове.

Москва отправи и нови предупреждения към Великобритания заради подкрепата ѝ за Украйна.

По време на посещение в Киев британският премиер Анди Бърнам обяви, че европейският производител на ракети MBDA е получил разрешение да споделя информация за британските компоненти на ракетата с голям обсег Storm Shadow/SCALP. Това би позволило на Украйна да развива производството на такива системи на своя територия.

Ходът предизвика остра реакция от Кремъл. Висш съветник на Путин предупреди за по-агресивен отговор и заяви, че Русия вече разглежда Великобритания като „зло номер едно“.

Путин и Си демонстрират единство

Путин се срещна и с китайския президент Си Дзинпин по време на срещата на върха на ШОС. Двамата обсъдиха двустранните отношения и международната обстановка, включително войната в Украйна. Gglobalnation.inquirer.net

ШОС обединява Русия, Китай, Индия, Иран, Пакистан, Беларус и редица държави от Централна Азия. Организацията се стреми да утвърди многополюсен световен ред и да представлява алтернатива на доминирания от Запада международен модел. AAP News

На този фон думите на Моди към Путин се откроиха като необичайно директен публичен призив от страна на един от най-важните партньори на Москва.

И макар руският президент да заяви, че Русия се движи към мир, на бойното поле засега няма признаци за прекратяване на войната.