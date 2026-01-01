Пожарникари обезопасиха хотел в парк „Кайлъка“ в Плевен заради стършели, съобщиха от полицията.

На 31 август огнеборците са извършили третиране срещу стършели в хотела.

Екип е предприел необходимите действия за обезопасяване на мястото и предотвратяване на опасността за посетители и служители на хотела.

Подобни намеси не са част от обичайната дейност на пожарникарите, но често при установяване на гнезда на опасни насекоми е нужна намеса.

Целта е да се предотвратят инциденти и да се гарантира безопасността на хората в зоната.