Иззеха над 35 000 къса контрабандни цигари при спецакция в Пернишко, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Перник

Двама мъже са задържани. Акцията е проведена на 18 септември. Полицейските действия стартирали в землището на село Голямо Бучино, където униформените задържали 59-годишен столичанин и 51-годишен жител на пернишкото село Дивотино в момент на сделка с цигари.

В автомобил, както и на адреси в Перник и София, обитавани от двамата, са открити значителни количества акцизни стоки без необходимия бандерол.

ОД на МВР-Перник

Иззети са над 35 000 къса цигари от различни марки, около 350 грама нарязан тютюн и приблизително 60 литра алкохол без акцизен бандерол.

Двамата мъже са познати на органите на реда, като единият от тях е осъждан. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.