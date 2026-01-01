На 13 октомври в дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС) е получено съобщение от Интерпол – Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадиция на Ива Михайлова. Това съобщиха от пресцентъра на нашето Министерство на вътрешните работи (МВР) по повод множеството запитвания към тях.

Според въпросното съобщение Михайлова е подсъдима за нарушаване на правилата за движение — престъпление, наказуемо съгласно чл. 300 от Наказателния кодекс на РСМ. На 13 октомври 2026 г. срещу нея е издадена заповед за арест от Съда в Кочани. Към момента няма издаден червен бюлетин на Интерпол за Михайлова.

Българските власти от своя страна посочват, че не са предприели действия за установяване на местонахождението ѝ на територията на страната.

От институциите припомнят, че "според чл. 25, ал. 4 от Конституцията на България български гражданин не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за България", както и "Чл. 6, ал. 1а от Европейската конвенция за екстрадиция, който предвижда, че всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани".

„Най-накрая се чувствам в безопасност“: Ива Михайлова се прибра у нас, но как е напуснала Северна Македония?

Срещу 23-годишната Ива Михайлова се води дело в Кочани, Република Северна Македония. Делото е за участие в катастрофа със смъртен случай, при която има и други пострадали, сред които и самата тя. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония..

Заради забраната Ива Михайлова не може да се подложи на лечение, които според медицинските експертизи от болница в Скопие, не може да бъде осъществено в Северна Македония, но се прилага в България, Турция и Израел. Съдът в Кочани отказа документите ѝ да бъдат върнати, а Апелативният съд в Щип потвърди това решение.

Вчера сутринта стана ясно, че Михайлова се намира в България. Пред българските медии тя и българският ѝ адвокат Николай Димитров казаха, че са влезли в България през ГКПП, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано.