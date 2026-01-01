МВнР не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им, предава БНТ. Контакт с адвоката ѝ беше установен непосредствено преди неговото изявление.

„Здравословното ми състояние се влоши“: Ива Михайлова се прибра в България

Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ще прецени състоянието ѝ и необходимото лечение.

България последователно е подкрепяла усилията Ива да получи необходимото лечение. МВнР ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции.

МВнР не е било уведобено за прибирането на Ива Михайлова в България, потвърди външният министър Велислава Петрова.

"Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприетите от тяхна страна действия. Важното в случая е тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да ѝ бъде осигурено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че при един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в РСМ, се е прибегнало до някакви отчаяни действия", каза Петрова и допълни, че България оказва подкрепа по дипломатическа линия за случая.

"Знаете, че поставяхме въпроса на най-високо ниво. Както Министерството на външните работи, така и премиерът и президентът поставяха въпроса за необходимостта тя да получи достъп до лечение. Видяхте последните развития със съгласието от македонска страна тя да бъде прегледана от български лекар в РСМ", посочи МВнР министърът.

По-рано днес стана ясно, че Ива Михайлова се е прибрала в България. Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат.

Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас.

Здравословното състояние на Ива сериозно се влошаваше през последните месеци, тъй като тя има спешна нужда от специализирани медицински интервенции, които местните болници не могат да ѝ осигурят.

В момента момичето е в "Пирогов", а вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще се прецени дали има нужда от охрана.