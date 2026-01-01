Ива Михайлова се прибра в България.

След тежка катастрофа и странен инцидент: Забрана спира млада жена от Кочани за лечение в България

Тя е преминала законно границата със съдействието на адвокат.

Разследване, съмнения и протести около делото срещу Ива Михайлова в Северна Македония

„Минахме през границата с адвоката ми, здравословното ми състояние се влоши, той ме взе и без никакъв проблем се прибрахме в България. Показах македонската си личлна карта и после българската показах на нашата граница", каза тя пред bTV.

Срещу Ива Михайлова, която има българско и македонско гражданство, се води дело в Северна Македония за тежка катастрофа от 7 октомври 2025 г. на пътя Кочани – Щип. При инцидента загива един човек, а няколко души, сред които и самата Михайлова, са ранени. Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата ѝ оспорва тези твърдения с експертизи. След катастрофата на младата жена са наложени ограничения за напускане на страната, които според нея са възпрепятствали необходимото лечение в България.

Михайлова обясни, че делото продължава с нея и без нея.

„Аз в България се чувствам в безопаснот, в С. Македония бях репресирана заради българския си произходи и това беше една от причините да ме обвинят“, каза Михайлова.

Над 50 прегледи съм минала, аз имам нужда от лечение, уточни тя.

БНТ първа повдигна темата с пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство, което до момента не можеше да напуска родния си град - Кочани - за лечение заради съдебна забрана.

Повече от година след катастрофата, при която има загинал човек, 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас.