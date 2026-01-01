Българският посланик в Република Северна Македония Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие във връзка със събитията, свързани с Ива Михайлова и начина, по който тя е била посрещната в София, съобщиха от Министерството на външните работи на Северна Македония, предава Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова.

РС Македония ще уведоми ЕС за „бягството на Ива Михайлова“ и „приемането й на високо ниво в София“

От ведомството уточняват, че „посланикът (на България) е бил информиран, че посрещането на Михайлова в София, включително съобщенията за приемането ѝ на високо ниво, представлява провокация, подкопава усилията за изграждане на доверие и противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседски отношения”.

Според съобщението на срещата с Радуков е било подчертано, че според министерството случилото се „представлява пряко посегателство върху правната система на страната и изпраща погрешно послание относно спазването на съдебните процедури и принципа на равенство пред закона”, а „националността или притежаването на друго гражданство не трябва да служи като основание за защита от отговорност пред компетентните институции“.

Българският посланик е бил информиран, че от България, като член на ЕС, се очаква да действа в съответствие с основните европейски принципи – спазване на съдебните процедури, институционално сътрудничество и върховенство на закона, а министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония „ще предприеме стъпки за информиране на международните институции за случая, особено институциите на ЕС и Съвета на Европа“.

От Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие „остават ангажирани с развитието на добросъседски отношения, основани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи и очакват същия ангажимент и отговорност от българска страна”, се казва в съобщението.