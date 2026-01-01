Президентът Илияна Йотова заяви пред журналисти, че няма информация как точно е напуснала Северна Македония и се е прибрала Ива Михайлова у дома, но по думите й на българска почва няма как да бъде застрашена сигурността й.

"От моя страна не са търсили съдействие, нямам информация как се е прибрала. Аз разбрах, че тя е ту,к в България, след като излязох от една от телевизиите. Предстои преглед в Пирогов, ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти, но повече информация не мога да ви дам. При първа възможност ще се срещна с нея. Дори да я оставят в болница, ще направя всичко възможно да се видя с нея", каза държавният глава.

Попитана каква реакция очаква от властите в Скопие, Йотова отговори, че все още има въпроси, които трябва да бъдат изяснени. „Предстои да видим. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че първо компетентните органи в България трябва отговорят на въпросите“, посочи държавният глава.

По-рано от Министерството на външните работи (МВнР) съобщиха, че ведомството не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството ѝ и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им. Контакт с министерството е бил установен от адвоката непосредствено преди неговото изявление. Външният министър Велислава Петрова потвърди това пред медиите.

Ива Михайлова на родна земя: Най-накрая се чувствам в безопасност

Външното министерство не е било предварително уведомено за завръщането на Ива Михайлова у нас

Днес Йотова участва в откриването на международната конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“. Тя съобщи, че предстоят консултации за мерките, които трябва да бъдат предприети за гарантиране на безопасното корабоплаване.

„Предстои да бъдат изяснени начинът, по който ще се проведат тези консултации, и мерките, които ще бъдат предприети занапред. На 15 и 16 октомври предстои среща на върха в Брюксел и, както виждате, темата за Черно море и неговата безопасност ще бъде една от основните. Направихме своите предложения към партньорите ни в Европейския съюз, НАТО и ООН, защото най-важната ни задача в момента е безопасността в Черно море“, заяви Йотова.

Тя подчерта и значението на маршрута за износ на зърно през изключителните икономически зони на България, Румъния и Турция.