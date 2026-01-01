Най-накрая се чувствам в безопасност, това бяха първите думи на Ива Михайлова на родна земя. Тя влезе в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в София заедно с адвоката си.

"Щастлива съм, че съм тук. През цялата година усещах подкрепа – целият народ беше с мен. Всичко дотук мина съвсем нормално. Съвсем легално преминахме, през границата се прибрахме в България с моя адвокат вчера. Аз вече имам много прегледи. Предстои да влезем в "Пирогов" и най-сетне да се премине към лечение. Ако не бях дошла, щеше да има крайни последици", допълни Михайлова.

"Вчера Ива се свърза с мен, каза, че не се чувства добре и взехме решението двамата да пробваме да я докараме в България, като ускорим и договорим между двете страни преглед. Ето, сега тя идва на крака, вместо да се чака. Ще видят тук какво е нейното състояние. Тя ще съдейства за процеса и за всичко, каквото трябва, но тя трябва да хвене здравето си в своите ръце", каза и нейният адвокат Николай Димитров.

Той коментира и въпросите около това дали българските институции и по-конкретно Външното ни министерство са били предварително уведомени за завръщането ѝ.

„Външно министерство си работи по дипломатически път. Нашият път не е много дипломатичен, но в случая трябваше да се действа по този начин. Няма по-голямо последствие от това тя да стои без адекватно лечение, унижавана, с две патрулки и с незаконни влизания в дома ѝ, само защото декларира, че е българка“, посочи още адвокатът и допълни: „Минахме през граничен контролно-пропускателен пункт. Извадихме си документите и преминахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и си тръгнахме“.

Министерството на външните работи (МВнР) не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката ѝ, довели до пристигането ѝ в България, и не е участвало в организирането им, съобщиха от външното министерство в отговор на запитване на БТА. Адвокат на Ива Михайлова е установил контакт с МВнР. "Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива, най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ", посочиха от външното министерство.

България последователно е подкрепяла усилията Ива да получи необходимото лечение. Ще продължим да оказваме съдействие по случая в рамките на своите компетенции, добавиха от МВнР.

Тя ще бъде разпитана дали, кога, как и къде е пресякла границата, каза по-рано и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. "Ще проверим и дали има нужда от охрана и, ако такава е необходима, тя ще бъде осигурена", каза още министърът и допълни, че от Северна Македония не са се свързвали с тях.

Междувременно Ива Михайлова разказа, че е прекарала в Северна Македония една година след катастрофата и през този период е била подложена на натиск. „Аз съм била изключително дискриминирана от македонската държава заради българския си произход и самосъзнание“, заяви тя и изрази разочарование от развитието на съдебното производство срещу нея.

По думите й по делото са били изречени множество неистини, въпреки показанията на свидетели в нейна подкрепа.

На 6 юли Основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, обвинена в тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Република Северна Македония. Ива Михайлова има и българско гражданство. При катастрофата, станала в началото на октомври, е загинал човек, а няколко души, включително самата тя, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ позволява да се лекува в България — една от държавите, в които това е възможно предвид спецификата на травмите на гръбначния ѝ стълб.