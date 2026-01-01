Най-масовият бензин А95 у нас е поевтинял с 0,07 евро за литър, или с 4,17% през последния месец. Цената му е спаднала от 1,68 евро до 1,61 евро за литър. Това показват данните на специализираната платформа „Фюело“ (Fuelo).

Бензинът А98 премиум също е поевтинял – с 0,05 евро за литър, или с 2,65%, до 1,61 евро за литър.

При дизела тенденцията е обратна. На месечна база цената му се е повишила с 0,02 евро за литър, или с 1,05%, и достига 1,92 евро за литър.

Пропан-бутанът е поскъпнал с 0,04 евро за литър, или с 6,56%, до 0,65 евро за литър.

Ръст има и при метана. За изминалия месец цената му се е увеличила с 0,05 евро за килограм, или с 3,55%, до 1,46 евро за килограм, сочат данните на платформата.