Израелският опозиционен политик Яир Голан предупреди днес, че има опасност от нова война с Иран, ако премиерът Бенямин Нетаняху остане на власт след парламентарните избори миналата седмица, предаде ДПА.

Лидерът на лявоцентристката партия „Демократите“ написа в социалната мрежа Екс, че Нетаняху вече не се ползва с общественото доверие, необходимо, за да ръководи подобен военен конфликт. Голан призова за бързо съставяне на алтернативно правителство.

Според него Израел вече е изправен пред повтарящи се военни сблъсъци с Иран.

„Сигурността на Израел не бива да се превръща в инструмент в борбата на Нетаняху за политическо оцеляване“, написа Голан, който е генерал-майор от запаса в израелската армия и бивш заместник-министър на икономиката.

В. „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че вчера Нетаняху е разговарял по телефона с американския президент Доналд Тръмп на фона на информации за евентуална подготовка на САЩ да възобновят бомбардировките срещу Иран.

От известно време се появяват предположения, че американските въоръжени сили, съвместно с израелските, може да нанесат нови удари след междинните избори в САЩ във вторник.

Парламентарните избори в Израел миналия вторник доведоха до политическа безизходица. Макар дясноконсервативната партия „Ликуд“ на Нетаняху и оглавяваният от нея политически блок да изпревариха опонентите си, нито един от двата лагера не успя да спечели ясно мнозинство за съставяне на правителство.

Очакват се продължителни коалиционни преговори, а ако не бъде постигнато споразумение, може да се наложи произвеждането на нови избори.