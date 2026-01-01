Кметът на София Васил Терзиев се срещна с деца от 108. детска градина по повод Деня на народните будители. За срещата той съобщи в публикация във Фейсбук.

Фейсбук/Васил Терзиев

„Четохме приказки, смяхме се и си говорихме за какво ли не“, написа Терзиев.

Той разказва, че е пожелал на децата да четат много, да играят още повече и да не губят любопитството си. Насърчил ги е да не се отказват, когато нещо им се струва трудно, и винаги да търсят отговорите на въпросите си.

Според кмета на София именно в това се крие и смисълът на будителството – да събудиш у някого желанието да научи, да разбере и да открие нещо ново.

„Да му помогнеш да повярва, че може да стигне по-далеч, отколкото предполага“, посочва още той.

В публикацията си Васил Терзиев поздрави всички по повод Деня на народните будители и благодари на хората, които със своя пример, знания и смелост вдъхновяват останалите да мислят, да се развиват и да бъдат по-добри.