Kитайска безпилотна подводница може да носи хиперзвукови противокорабни ракети с обхват до 2000 км, което потенциално я прави идеално оръжие за атака срещу ВМС на САЩ, пише Defense Express.

В края на 2025 г. сателитни изображения от Китай разкриха мистериозен кораб, първоначално идентифициран като полупотопяем безпилотен арсенален тримаран.

Сега се появиха нови подробности за кораба, чието име остава неизвестно. Очевидно е, че това е напълно автономно безпилотно подводно превозно средство с приблизителна водоизместимост от 900 тона, според Naval News.

Според съобщенията, корабът носи до 16–18 хиперзвукови аеробалистични противокорабни ракети YJ-20 в два големи оръжейни отсека.

Такива хиперзвукови ракети са изключително трудни цели, дори за американска ударна група от самолетоносачи, поради изключително високата им скорост и активно маневриране. Ако Китай разработи цял флот от тези безпилотни плавателни съдове, те биха могли да представляват сериозен проблем за Съединените щати.

Американските военноморски сили вече ще бъдат принудени да действат по-далеч от китайското крайбрежие заради хиперзвуковите и балистичните противокорабни ракети. Сега тази заплаха може да ги преследва по-навътре в Тихия океан, потенциално достигайки дори водите край западното крайбрежие на САЩ.