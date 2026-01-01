Предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 25 октомври, които бяха спечелени от Студентската листа с пълно мнозинство, се повтарят днес в 53 избирателни секции

В част от тези секции резултатите от гласуването не могат да бъдат установени, а в друга част вотът бе анулиран.

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Избирателните секции са отворени от 7:00 ч. местно време (8:00 ч. българско), а право на глас имат 24 438 граждани. Избирателните секции ще бъдат отворени до 20:00 ч. (21:00 ч.)

На изборите на 25 октомври според данни на Републиканската избирателна комисия, базирани на обработени 8339 от 8392 избирателни секции, Студентската листа е спечелила 53,03 процента от подадените гласове, а листата на Сръбската прогресивна партия - 38,97 процента. Двете формации са единствените, които влизат в новия сръбски парламент, както и четири малцинствени листи.