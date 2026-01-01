Републиканската избирателна комисия (РИК) на Сърбия обяви, че до 18:00 часа местно време 64,89 процента от общия брой регистрирани избиратели са гласували на парламентарните избори.

До края на изборния ден остават по-малко от два часа, а опашките пред секциите с желаещи да гласуват не намаляват драстично.

В по-ранните часове на деня гласоподаватели споделиха, че са чакали повече от четири часа, за да пуснат гласа си, а една жена в пенсионна възраст изчака опашката на стол с плетиво в ръка.

Бившият сръбски президент Александър Вучич изчака реда си пред секцията в Белград продължение на час и половина.

Припомняме, че избирателната активност на предсрочните парламентарни избори в Сърбия бе достигнала 60,8% към 17:00 часа местно време, съобщи Центърът за свободни избори и демокрация (ЦеСИД).

Данните са прогнозни и се основават на представителна извадка от 750 избирателни секции.

Междувременно прокуратурата в сръбския град Панчево започна разследване на нападение срещу група младежи пред избирателна секция в Селскостопанското училище „Йосиф Панчич“, съобщи Радио „Свободна Европа“.

От прокуратурата съобщиха, че се предприемат действия за установяване на самоличността на участниците в сблъсъка, изясняване на обстоятелствата около инцидента и определяне на характера и тежестта на причинените телесни повреди.

БГНЕС

По-рано местният информационен портал Pančevo.city съобщи, че група маскирани мъже, облечени в черно и въоръжени с метални пръти и запалени пиротехнически факли, са нападнали няколко младежи пред избирателната секция.

На разпространен в социалните мрежи видеозапис се вижда как нападателите атакуват младежите няколко пъти. Един от пострадалите е с окървавено лице след нанесен удар.

От полицията заявиха, че първоначално са научили за случая от публикации в медиите.