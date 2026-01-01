Сърбия избира между бъдещето и връщането към миналото. Това заяви бившият сръбски президент и водач на листата „Обединена Сърбия“ Александър Вучич, след като гласува на предсрочните парламентарни избори в Белград. Той обеща да признае волята на избирателите, ако политическата му формация загуби.

Вучич упражни правото си на глас в избирателната секция в детското заведение „Тесла - наука за живота“ в Нови Белград, придружен от съпругата си Тамара. Двамата изчакаха на опашка заедно с останалите граждани.

„Надявам се изборите да преминат спокойно и без проблеми, както е в тази избирателна секция. Вярвам, че тази вечер ще видим демократично изразената воля на гражданите“, заяви Вучич.

Той подчерта, че изборите могат както да бъдат спечелени, така и загубени, и увери, че неговата политическа формация ще приеме резултата.

„Ние винаги ще се държим отговорно. Ако загубим, ще признаем волята на избирателите. Ако победим, никой няма да ни отнеме победата. Сърбия днес избира в каква посока ще поеме - към бъдещето или към миналото, към времето на грабителските приватизации, икономическото разрушаване на страната и политическото унижение на нацията и държавата. Ще видим какво ще решат хората. Волята на народа е Божия воля“, заяви Вучич.

Според него първите предварителни оценки за изборните резултати могат да станат известни между 22:00 и 23:00 ч. местно време.

Бившият президент коментира и отношенията между Сърбия и Хърватия, след като получи въпроси от хърватски журналисти. Той изрази надежда за подобряване на двустранните отношения, но обвини Загреб в намеса във вътрешнополитическите процеси на Сърбия.

„Надявам се в бъдеще да имаме по-добри отношения с Хърватия. За това е необходимо по-малко да се намесвате в нашите изборни процеси и вътрешнополитически дела, по-малко да обиждате Сърбия ежедневно и да проявявате повече уважение към нашата страна. Тогава и ние винаги ще показваме уважение към вашата държава“, подчерта Вучич.

Той отбеляза, че е чел публикации в хърватските медии, според които политическата му кариера е приключила, но заяви, че действителната картина ще стане ясна след преброяването на гласовете.

Вучич коментира и подкрепата, която е получил от руския президент Владимир Путин. Попитан какво означава тя за бъдещите отношения между Белград и Москва, той противопостави международните си поддръжници на хората, които според него подкрепят политическите му опоненти.

„Щастлив съм. Знаете, едни получават подкрепа от Наташа Кандич и Соня Бисерко, други - от Фицо и Путин. Всеки според заслуженото“, заяви той, визирайки сръбските правозащитнички Наташа Кандич и Соня Бисерко, словашкия премиер Роберт Фицо и руския президент Владимир Путин.

В Сърбия днес се провеждат предсрочни парламентарни избори, в които участват 18 кандидатски листи с общо 2418 кандидати.

Гласуването се осъществява в 8392 избирателни секции под наблюдението на местни и международни наблюдатели. Секциите са отворени от 7:00 до 20:00 ч. местно време (8:00 до 21:00 ч. българско), като още от сутринта пред редица места за гласуване в Белград се образуваха опашки.