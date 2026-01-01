Ангелина Вучич, 82-годишната майка на Александър Вучич, е била нападната в Белград в близост до избирателна секция, в която е гласувала, съобщават сръбски медии.
Според публикуваната информация инцидентът е станал, след като възрастната жена напуснала избирателната секция и се прибирала с покупки. По данни на медиите група мъже я блъскали, а торбите с хранителни продукти, които носела, били отнети или скъсани.
"ISEKAO JOJ JE RUKU I UNEO JOJ SE U LICE" Jezivi detalji strašnog napada na Angelinu Vučić: Čopor blokadera nasrnuo na staricu, oteli joj torbu i opsovali sina https://t.co/TSNMGcFBou— Kurir (@KurirVesti) October 25, 2026
Случаят е бил докладван на полицията. Очаква се разследването да установи точните обстоятелства около инцидента и да бъдат идентифицирани отговорните лица.
Sramota u centru Beograda: Napadnuta majka Aleksandra Vučića https://t.co/oNPZ1HwJ9r https://t.co/jv7WqgwGHW— Vesti OnLine (@VestiOnLine) October 25, 2026
Сръбската прогресивна партия (СПП) осъди случилото се и призова компетентните органи да реагират бързо и да изяснят случая. В изявлението си партията твърди, че нападението е извършено от група мъже с опозиционни политически убеждения.