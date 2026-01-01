Ангелина Вучич, 82-годишната майка на Александър Вучич, е била нападната в Белград в близост до избирателна секция, в която е гласувала, съобщават сръбски медии.

Според публикуваната информация инцидентът е станал, след като възрастната жена напуснала избирателната секция и се прибирала с покупки. По данни на медиите група мъже я блъскали, а торбите с хранителни продукти, които носела, били отнети или скъсани.

Случаят е бил докладван на полицията. Очаква се разследването да установи точните обстоятелства около инцидента и да бъдат идентифицирани отговорните лица.

Сръбската прогресивна партия (СПП) осъди случилото се и призова компетентните органи да реагират бързо и да изяснят случая. В изявлението си партията твърди, че нападението е извършено от група мъже с опозиционни политически убеждения.